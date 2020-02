Terremoto, avviati i controlli negli edifici scolastici

Dopo la chiusura delle scuole disposta ieri sera nel corso di una riunione convocata in Prefettura, oggi sono in corso i sopralluoghi

COSENZA – Scuole chiuse oggi e domani in diversi centri del Cosentino, fra cui Rende, Montalto Uffugo, Castrolibero e in altri centri minori oltre che nella città di Cosenza. Sono in corso da stamattina i controlli di sicurezza dopo la forte scossa di terremoto, di magnitudo 4.4 registrata ieri pomeriggio, che non ha prodotto comunque danni rilevanti.

Ieri sera si è anche tenuta una riunione in Prefettura, convocata dal Prefetto Cinzia Guercio, con i rappresentanti delle forze dell’ordine, della Protezione civile e dei Vigili del Fuoco, per fare il punto sull’accaduto. Oggi vengono monitorati, oltre alle scuole, diversi edifici pubblici. I controlli sono curati da personale tecnico municipale e da personale della Provincia.