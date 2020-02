Per la paura del terremoto scappa e lascia la borsa, la trovano i vigili urbani di Cosenza

La donna dopo la scossa, presa dalla paura è scappata via lasciando tutto, anche la borsa contenete gli effetti personali, documenti e soldi. La borsa è stata trovata dai Vigili urbani e riconsegnata

COSENZA – Questo pomeriggio, una donna si trovava nel centro storico di Cosenza, dove si era recata per prendere dell’acqua ad una delle fontane pubbliche della città, quando a causa del terremoto è scappata via. Presa dal panico per la scossa di magnitudo 4.4 con epicentro a Rende, la signora ha lasciato tutto ed è corsa in macchina per andare a recuperare il figlio che si trovava al conservatorio. Nella fuga la donna ha lasciato anche la propria borsa, all’interno della quale vi erano circa settecento euro, documenti ed effetti personali. Fortunatamente, a ritrovare la borsa sono stati i vigili urbani di Cosenza, gli istruttori Mauro Zangari e Michele Arena, che hanno rintracciato la proprietaria e riconsegnato il tutto.