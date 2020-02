Occhiuto: “la sicurezza prima di tutto. Chiederò l’annullamento della fiera di San Giuseppe”

“Domani, all’esito di ulteriori verifiche, darò avvio agli atti necessari all’annullamento. Mi dispiace. Ma la sicurezza e la salute dei cittadini vengono prima di ogni altra cosa”

COSENZA – Il primo cittadino di Cosenza, Mario Occhiuto, in un post sulla sua pagina Facebook ha annunciato, data l’emergenza coronavirus, la possibilità di poter annullare la fiera di San Giuseppe.

“Cari cittadini, – si legge nel post – in considerazione dell’attuale situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità, sto concretamente valutando – nella mia qualità di massima autorità sanitaria locale – la possibilità di annullare l’edizione 2020 della tradizionale Fiera di San Giuseppe, allo scopo di prevenire e contrastare la diffusione del virus. Domani, all’esito di ulteriori verifiche, darò avvio agli atti necessari all’annullamento.

Mi dispiace moltissimo per gli espositori, per i cittadini e per i tanti visitatori che ogni anno arrivano a Cosenza. La Fiera è diventata nel corso degli ultimi anni un evento sempre più apprezzato e partecipato, una vera festa popolare di città, a seguito del trasferimento della sede in un luogo più sicuro e accessibile per tutti. Mi dispiace. Ma la sicurezza e la salute dei cittadini vengono prima di ogni altra cosa.