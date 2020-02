“Prima Friggi, poi Ricicla” al via la campagna di Ecologia Oggi

Ai cittadini virtuosi un ecobuono di dieci euro da spendere nell’attività commerciale convenzionata

COSENZA – Sabato 29 febbraio, dalle ore 9 alle ore13:30, presso il Mercato Urbano di Cosenza in piazza Matteotti, (mercato della Coldiretti), antistante l’Isola Ecologica di via Baccelli, Ecologia Oggi effettuerà una raccolta straordinario degli oli vegetali esausti. Gli utenti più virtuosi che conferiranno almeno 15 litri di olio vegetale esausto, utilizzato per friggere le prelibatezze delle festività di Carnevale, otterranno come primalità un Ecobuono dal valore di 10,00 euro spendibile presso l’MD di viale Giacomo Mancini.