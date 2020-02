L’Aeronautica militare incontra gli studenti cosentini, al via i percorsi di orientamento

Sono oltre duemila gli studenti della provincia cosentina che nelle ultime settimane hanno incontrato il maresciallo prima classe Salvatore Saraceno e la primo aviere Cassandra Milella del Distaccamento Aeronautico di Montescuro nell’ambito di attività di “orientamento scolastico”

COSENZA – Per gli studenti delle classi quarte e quinte degli istituti superiori questo è un periodo particolarmente importante, perché si apprestano a dover scegliere quale strada percorrere nel loro imminente futuro, una volta terminato il ciclo di studi. Sapere quale facoltà universitaria o percorso lavorativo intraprendere diventa quanto mai fondamentale, per questo risulta determinante avere occasioni di confronto con dei professionisti. Nelle ultime settimane, sono circa diciotto le scuole della provincia cosentina che hanno ospitato il maresciallo prima classe Salvatore Saraceno e la primo aviere Cassandra Milella del Distaccamento Aeronautico di Montescuro nell’ambito di attività di “orientamento scolastico” destinate agli studenti. Ai ragazzi, circa duemila quelli incontrati fin ora, sono state fornite informazioni sui compiti istituzionali dell’Aeronautica militare e le possibili modalità di reclutamento. Si tratta di un racconto coinvolgente pensato proprio per i ragazzi, ai quali gli uomini e le donne dell’aviazione italiana cercano di far conoscere le professionalità che vi operano, le tecnologie all’avanguardia e il servizio che il Corpo svolge in favore della collettività.

«Oltre a garantire il principale compito di difesa della patria – hanno spiegato il maresciallo prima classe Salvatore Saraceno e la primo aviere Cassandra Milella ai microfoni di RLB – e di salvaguardia delle libere istituzioni, l’Aeronautica militare si occupa del controllo dello spazio aereo, svolge il trasporto sanitario d’urgenza, la ricerca e il soccorso di persone in difficoltà, supporta la protezione civile in casi di pubblica calamità ed elabora e diffonde informazioni meteorologiche. In particolare, il Distaccamento di Montescuro posto alle dipendenze del Comando Scuole/ 3° Regione Aerea di Bari, assicura il supporto tecnico – logistico al Centro di sopravvivenza in montagna, garantisce il funzionamento e la manutenzione degli apparati TLC e meteo di FF.AA. con carattere di continuità giornaliero. Garantisce l’ospitalità ad apparati TLC dell’Esercito italiano e del Comando generale del corpo delle capitanerie di porto, assicura l’effettuazione dei rilievi Meteorologici di competenza e l’inoltro dei dati ad essi relativi».