Pronto soccorso, criticità e carenza di personale: iniziativa del SUL a Cosenza

E’ convocata per domani, lunedì 24 febbraio alle 11.30 la conferenza stampa del SUL – Sindacato Unitario Lavoratori – presso la biblioteca dell’azienda ospedaliera cosentina

COSENZA – L’iniziativa servirà ad illustrare i primi passi dell’attività che il SUL ha già compiuto dall’atto della sua recentissima costituzione nell’Azienda Ospedaliera e la scelta delle priorità da affrontare nell’azione sindacale. “Il SUL – riporta una nota del sindacato – ha già provveduto a chiedere un incontro con i vertici dell’Ospedale nel quale si porrà l’accento sulla drammatica carenza di personale e sulla inadeguatezza strutturale di alcuni comparti, a cominciare dal Pronto Soccorso che soffre di un sostanziale dimezzamento delle professionalità impiegate (medici, infermieri ed OSS) e di una logistica che, nella migliore delle ipotesi, deve essere adeguata alle necessità di cura degli utenti e di sicurezza degli operatori”.

“Nel prosieguo dell’attività sindacale il SUL avanzerà anche richieste e proposte per altri comparti della Azienda Ospedaliera. L’obiettivo irrinunciabile è di avere una sanità sempre più efficiente, che valorizzi le ottime professionalità che ci sono al suo interno e che si dia strutture, strumenti e prassi che facciano diminuire radicalmente il macigno dei 300 milioni annui che la sanità calabrese paga a quella di altre regioni. Perciò il dialogo e la collaborazione con la dirigenza ospedaliera rappresentano una premessa molto importante”.

“Dovremo definire – riporta infine la nota del SUL – i reciproci interessi che non possono che essere che quelli di una sanità che funziona al meglio. Pertanto non possono che essere comuni e nel superiore interesse della popolazione cosentina. Per questi motivi riteniamo che il dialogo con l’Amministrazione non mancherà e sarà serio ed approfondito nell’interesse generale, ossia nell’interesse degli utenti, dei dipendenti e della stessa Azienda Annunziata. Alla conferenza stampa parteciperà la dott.ssa Angela Mazza, RSA del SUL, la segreteria regionale del SUL e i dipendenti iscritti non impegnati in servizio”.