Fiera di San Giuseppe, attivare un servizio ferroviario sulla tratta Cosenza-Rogliano

La richiesta arriva dal sindacato Faisa-Confail, in riferimento al grande evento della città di Cosenza che ogni anno da tradizione ospita la Fiera di San Giuseppe che si terrà dal 18 al 22 marzo

COSENZA – Ogni anno è prevista una forte affluenza di visitatori da tante città e anche regioni limitrofe in particolare per la giornata di domenica 22 marzo. Per questo motivo il sindacato sottolinea “sarebbe opportuno disporre il servizio ferroviario di Ferrovie della Calabria, sulla tratta Cosenza-Rogliano, in quanto trasporterebbe tanta gente direttamente nel centro della Fiera di San Giuseppe. Questo servizio comporterebbe un riscontro economico positivo alla suddetta azienda, che da qualche anno ormai non effettua più questa prestazione (e non capiamo il motivo), visto che apporterebbe solo dei benefici”.

“Anche la città di Cosenza – prosegue il sindacato Faisa Confail – ne trarrebbe vantaggio, in quanto si dimezzerebbe ulteriormente il traffico di automobili, riducendo lo smog (di estrema importanza) e soprattutto si eviterebbe a molte persone di immettersi sul tratto autostradale Rogliano-Cosenza limitata attualmente al doppio senso, diminuendo pertanto i rischi su strada”.

“L’organizzazione sindacale dunque sollecita i dirigenti di Ferrovie della Calabria, il sindaco di Cosenza, e i sindaci dei Comuni che sono compresi del tratto ferroviario Cosenza-Rogliano a rendere possibile questo servizio di estrema importanza, sostenendo fiducia nel trasporto pubblico, migliorando la sicurezza su strade con riduzione di traffico e smog alla città”.