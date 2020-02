Cosenza, 28enne gambizzato nei pressi di piazza Europa

Un 28enne di origine albanese sarebbe stato raggiunto alle gambe da almeno due colpi di pistola nei pressi di piazza Europa. Portato in ospedale non sarebbe in gravi condizioni

.

COSENZA – Attimi di paura questo pomeriggio a Cosenza. Un 28enne di origini abanesi, ma da anni residente in città, è stato ferito a colpi d’arma da fuoco mentre si trovava nei pressi di Piazza Europa. Il giovane sarebbe stato raggiunto alle gambe da almeno due colpi di pistola sparati da distanza ravvicinata da una persona che si trovava all’interno di un’auto che si è poi dileguata facendo perdere le proprie tracce. Il 28enne è stato prontamente trasportato all’Annunziata di Cosenza dai sanitari del 118 e non sarebbe in gravi condizioni. Sul posto sono giunti gli uomini della squadra mobile di Cosenza che hanno subito avviato le indagini per risalire agli autori dell’agguato anche ascoltando i testimoni.