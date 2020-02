Tute gialle in assemblea, chiederanno la rimozione del direttore generale

Esasperati da continue vessazioni gli operatori di Ecologia Oggi scenderanno in piazza per i loro diritti

COSENZA – Le tute gialle di Ecologia Oggi hanno annunciato una nuova assemblea del personale e un corteo verso Palazzo dei Bruzi, per giovedì 13 febbraio prossimo. Alla base della protesta, le continue vessazione – secondo quanto riferito dai lavoratori – che subiscono da parte del direttore generale Rita Rachele Scalise. «Una situazione diventata insostenibile, che ha creato un clima di terrore tra i colleghi che vengono quotidianamente offesi e umiliati dal direttore» dichiarano le tute gialle. A far evolvere in negativo la situazione già difficile – a dire dei lavoratori – è stata l’emergenza rifiuti, che riguarda in particolar modo Cosenza. Per ripulire la città dai cumuli di rifiuti, le tute gialle avevano dato massima disponibilità ad effettuare dello straordinario. «Per venire incontro alle esigenze del Comune – aggiungono i lavoratori – ognuno di noi ha dato disponibilità a fare dello straordinario, ma retribuito e, considerate le difficoltà economiche dell’Ente, avevamo proposto che ci venisse pagato a luglio con la quattordicesima mensilità. Di tutta risposta ci è stato detto che avremmo dovuto fare lo straordinario, ma senza alcuna retribuzione. Precisiamo che la situazione emergenziale non è imputabile a noi lavoratori, che, anzi, raccogliamo con le mani i sacchetti di immondizia fermi in strada da settimane e questo crediamo non sia consentito dalle norme, infatti molti di noi stanno pensando di rivolgersi anche alle autorità competenti». L’appuntamento dunque, è per giovedì e vedremo l’evolversi della situazione.