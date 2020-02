Emergenza abitativa: prime lettere di sfratto, nuova protesta delle 180 famiglie

Sono già una ventina le lettere di sfratto arrivate ad alcune delle 180 famiglie che non percepiscono più il contributo per l’emergenza abitativa del Comune. Dopo le proteste dei giorni scorsi, stamattina, nuovo presidio a Palazzo dei Bruzi

COSENZA – Prosegue la mobilitazione delle 180 famiglie alle quali, fino ad ottobre scorso, è stato erogato il contributo comunale per il pagamento dell’affitto nell’ambito del piano per l’emergenza abitativa sostenute dal Comitato PrendoCasa. Questa mattina un centinaio di persone hanno occupato tutto il primo piano di Palazzo dei Bruzi, ed in particolare il Salone di rappresentanza. Alla base della nuova protesta, la mancanza di risposte dalla Prefettura e di azioni da parte del Comune che avrebbe comunicato alle famiglie tempo fa, di essere in attesa dell’arrivo dei commissari per tentare di risolvere il problema. Ad oggi nulla è cambiato, ma anzi, alcuni nuclei familiari (almeno una ventina) hanno già ricevuto le lettere di sfratto.

Il Comitato Prendocasa ha ribadito pertanto che “vista la chiusura totale da parte dell’amministrazione comunale e della Prefettura, attendono risposte ed interventi in merito entro la giornata di oggi, altrimenti non hanno nessuna intenzione di lasciare il Comune. Senza soluzioni rimarremo qui”.

Dopo l’incontro con il sindaco Occhiuto nei scorsi giorni, le famiglie si erano infatti recate in Prefettura per ottenere un tavolo di confronto, nel tentativo di risolvere la questione.