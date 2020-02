Cosenza, trovato senza vita il corpo di Dino Mazzei. Era scomparso da venerdì

Dino Mazzei, il 50enne scomparso venerdì a Cosenza, è stato trovato senza vita nei pressi del Ponte di Calatrava. Potrebbe essere stato investito da un’auto pirata, disposta l’autopsia

.

COSENZA – La scomparsa nella giornata di venerdì, ieri la denuncia dei familiari preoccupati e l’appello con il tam tam anche sui social network per avere notizie di Dino Mazzei, il 50enne cosentino che non aveva fatto rientro a casa e il suo cellulare risultava irraggiungibile. Sarebbe stato visto l’ultima volta camminare a piedi in direzione del quartiere Gergeri nel tardo pomeriggio. È probabile che stesse tornando dal centro commerciale di Zumpano (l’uomo abitava nel quartiere San Francesco nel centro storico). La ricerca, partita immediatamente, si è purtroppo conclusa tragicamente nella mattina di oggi quando il suo cadavere è stato trovato nei pressi del ponte di Calatrava dove sono arrivate le forze dell’ordine insieme ai sanitari del 118 che ne hanno costatato il decesso. Sul luogo del ritrovamento è arrivato anche il medico legale per effettuare tutti gli accertamenti del caso mentre le indagini sono condotte dalla Procura di Cosenza che ha disposto l’autopsia. Secondo quando riferito dagli investigatori l’uomo potrebbe essere stato travolto da un’auto che poi non si è fermata. Il suo corpo sarebbe stato trovato al di là del guardrail.