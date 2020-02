A Cosenza sta per nascere il Parco della Scienza, ideato dalla Casa San Francesco per i più piccoli

Un grande spazio aperto, in cui i bambini potranno stare a contatto con la natura e con il verde, utilizzando attrezzature didattiche alla scoperta della scienza nella vita di tutti i giorni

COSENZA – Anche dietro un apparente silenzio, Casa San Francesco D’Assisi Onlus continua a lavorare per migliorare anche la vita dei più piccoli. Per loro, accanto al Santuario del SS. Crocifisso sta sorgendo il Parco della Scienza. Un grande spazio aperto, in cui i bambini potranno stare a contatto con la natura e con il verde, utilizzando attrezzature didattiche alla scoperta della scienza nella vita di tutti i giorni. Il Parco diventerà un luogo ricco di scoperte e di meraviglie e, unitamente agli altri interventi di riqualificazione eseguiti sulle aree circostanti, contribuirà a rendere uno dei luoghi tra i più cari all’identità religiosa della città, un polo di vera socialità e animazione secondo lo spirito del Santo di Assisi.

Accoglienza e assistenza sono le parole chiave di Casa S.Francesco che oggi, arriva ad ospitare circa 90 persone nella sue sede principale e 120 in totale, considerando

la sede in via Romualdo Montagna presso la Casa Madre della Misericordia e la Casa Famiglia, accanto alla Chiesa del SS. Crocifisso. Tra i servizi, oltre alla mensa della carità, è possibile usufruire del servizio guardaroba e di accoglienza notturna.