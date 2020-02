Colpi di pistola contro le vetrine di un bar a Cosenza

Indaga la Polizia di Cosenza sull’esplosione di alcuni colpi d’arma da fuoco all’indirizzo di un noto bar di via Roma

COSENZA – I fatti risalgono alla notte tra il 5 e 6 febbraio scorsi. Secondo i primi riscontri intorno alle 2.00, persone al momento non identificate, forse a bordo di un’auto, hanno esploso contro le vetrine di un noto Bar – Tabacchi in via Roma a Cosenza, tre colpi d’arma da fuoco. All’interno pare ci fossero anche alcune persone, tra clienti e dipendenti dell’esercizio commerciale. Fortunatamente grazie alla presenza dei vetri antisfondamento nessuno si sarebbe accorto in un primo momento di quanto accaduto. Sull’episodio hanno avviato mirate indagini gli uomini della Polizia di Stato di Cosenza.