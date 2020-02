Cosenza: intrappolati in ascensore con bimbi piccoli, tempestivi i vigili del fuoco

Tanta paura per Francesco, la signora Silvana e i piccoli che, dopo una piacevole serata, sono rimasti intrappolati nell’ascensore senz’acqua e senza cellulare nel cuore della notte

COSENZA – “È stato un incubo. Dopo una serata piacevole a casa di amici si sono prospettati attimi di paura con grida e richieste di aiuto.” Queste le parole dei protagonisti di questa disavventura, che ha avuto un lieto fine, grazie all’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco di Cosenza. Tanta paura per Francesco, la signora Silvana e i piccoli ospiti che, dopo una piacevole serata, sono rimasti intrappolati nell’ascensore senz’acqua e senza cellulare.

Allertati da un condomine sono sopraggiunti sul luogo i Vigili del Fuoco della città bruzia, intervenuti nella palazzina di Cosenza, sita in via Fratelli Sprovieri, intorno alla mezzanotte. Provvidenziali le parole del VVF Luca Crocco il quale, mentre rassicurava i malcapitati, rendeva agevole il lavoro dei colleghi intenti a sbloccare le porte di accesso dell’ascensore per fare uscire i malcapitati. Attimi di paura misti a gioia; al termine dell’intervento tutti i condomini si sono radunati e hanno applaudito alla squadra dei Vigili del Fuoco di Cosenza ringraziandoli per aver dimostrato coraggio, tempestività, professionalità e tanta umanità.