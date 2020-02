Bimbo di 2 anni morto all’Annunziata dopo un intervento. Prosciolti 12 medici

Il Gip del tribunale di Cosenza ha prosciolto 12 medici indagati dopo l’inchiesta aperta dalla procura di Cosenza a seguito della denuncia presentata dai genitori di un bimbo di 2 anni di Lattarico morto dopo un’operazione a settembre di due anni fa. Anche il PM ne aveva chiesto l’archiviazione

.

COSENZA – Era stata la Procura della Repubblica di Cosenza ad aprire un’inchiesta che portò all’iscrizione nel registro degli indagati di dodici medici di diversi reparti dell’ospedale civile dell’Annunziata di Cosenza a seguito della morte di un bimbo di appena 2 anni di Lattarico avvenuta nella notte tra l’11 e il 12 settembre del 2018. Il piccolo, ricoverato in chirurgia pediatrica per sottoporsi ad un intervento all’intestino, fu poi trasferito in rianimazione dove morì nelle ore successive all’operazione.

I genitori del piccolo presentarono denuncia al posto di polizia del nosocomio bruzio per chiedere di far luce sul decesso del figlioletto ed accertare eventuali responsabilità. Il pubblico ministero, anche dopo aver valutato le conclusioni dell’esame autoptico, chiese l’archiviazione per tutti gli indagati. Richiesta accolta anche dal Gip del tribunale di Cosenza che ha archiviato la posizione dei 12 medici.