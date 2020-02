Il 2020 di VAS Onlus: al centro il territorio e l’attenzione per l’ambiente e il mare

si è tenuta domenica scorsa l’assemblea annuale di VAS ONLUS – Verdi Ambiente e Società, per discutere dei progetti e delle campagne che l’associazione intende portare avanti anche nel corso del 2020

COSENZA – Nel corso della riunione sono stati rinnovati anche gli organi amministrativi con la riconferma, nel ruolo di Coordinatore del Circolo, dell’uscente Pino Boccia. Al Coordinatore, a margine dell’assemblea, abbiamo chiesto quali sono i progetti che i VAS intendono portare avanti nella provincia di Cosenza in questi prossimi mesi di attività. «Anche per quest’anno – ha precisato Boccia – il circolo intende proseguire nell’organizzazione della campagne che hanno caratterizzato l’associazione negli anni scorsi».

In particolare:

– “Mangiasano, cibo e territorio”;

– “Diritti al mare, diritti del mare;

– “Prevenzioni incendi e tutela del territorio”.

La prima iniziativa si svolgerà nel mese di maggio a Cosenza e riprenderà il tema specifico della campagna nazionale VAS sullo spreco alimentare. Tratteremo, inoltre quello del recupero della coltivazione di frutta oramai non più presente sulle nostre tavole e che va purtroppo scomparendo. «Sono i cosiddetti “frutti dimenticati” – precisa Pino Boccia – piante di antica tradizione, abbandonate o accantonate a favore di coltivazioni più produttive, o comunque adattabili alle logiche della produzione industriale. In realtà, si tratta di piante che hanno accompagnato per un lunghissimo periodo l’alimentazione umana, venendo utilizzate sia per il consumo diretto sia per la preparazione di prodotti cotti o trasformati, da mangiare durante l’inverno, quali ad esempio nespole, giuggiole, mele e pere cotogne, corbezzoli e sorbe».

La seconda campagna si pone due grandi obiettivi: informare ed educare i cittadini e contribuire attivamente al monitoraggio ambientale e nella ricerca scientifica. È fondamentale infatti, invitare e coinvolgere i cittadini a segnalare casi di inquinamento in spiaggia, in mare e nei corsi d’acqua, oltre a danni ambientali alla flora e alla fauna marina. La campagna, prevista nel mese di luglio si svolgerà, come già avvenuto lo scorso anno, a Cittadella del Capo.

La terza, infine, sarà organizzata, in autunno, nel cuore del Parco del Pollino, a Papasidero. Ancora una volta il mondo ambientalista dei VAS rinnoverà un appello ad adottare alcune semplici regole di buon senso per prevenire il rischio di innesco degli incendi boschivi. VAS infatti, crede molto nell’importanza della “prevenzione” quale principale strumento educativo ed informativo di contrasto agli incendi boschivi. La campagna, come già avvenuto negli altri anni, è promossa in collaborazione con il Corpo forestale dello Stato, e realizzata con il Patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Il Circolo Vas Rende – Cosenza infine, cercherà, attraverso la campagna Vas Ecoturismo, il modo di sostenere e far conoscere luoghi del nostro territorio oggi non sufficientemente tutelati e valorizzati. Tra le escursioni in provincia di Cosenza sono state programmate, a maggio, visite nei borghi di San Demetrio Corone e Santa Sofia D’Epiro, di Civita e Papasidero e del Museo dei Bretti e del Mare di Cetraro.

In primavera e in autunno, inoltre, sono previste altre escursioni in Calabria (Castello di Caccuri, borgo di Curinga, al “Fata – Fuoco, acqua, terra e aria Museum”di Taverna), in Campania (Reggia Borbonica di Caserta, grotte di Pertosa-Auletta, Certosa di Padula, Parco Nazionale del Cilento, Museo Archeologico di Napoli e Reggia di Portici) e nel Lazio (borgo di Barbarano Romano e il Parco Regionale Marturanum).