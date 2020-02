VIDEO – Cosenza, esplode una condotta dell’acqua su via Cattaneo

Sono le 6.30 a via Cattaneo, in pieno centro a Cosenza quando esplode una condotta dell’acqua e invade letteralmente la strada

COSENZA – Una smart bianca si trova proprio davanti al portone e in mezzo al getto d’acqua che esce copioso, come un geyser. E’ accaduto questa mattina intorno alle 6.30 in via Cattaneo, nei pressi della caserma dei Vigili del fuoco di Cosenza. La scena viene ripresa da un cittadino mentre l’acqua invade la strada. Il getto dell’acqua è arrivato anche al primo piano della palazzina.

Sul posto sono già presenti i Vigili del Fuoco e sono stati allertati dall’assessore ai quartieri del Comune di Cosenza, Francesco De Cicco, i tecnici ed una ditta per risolvere il problema.