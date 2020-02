Spagnuolo: “vendute per 5 euro sotto i cavalcavia della città, una vicenda terrificante”

Una vicenda raccapricciante, frutto anche del degrado sociale e culturale, ma soprattutto della cieca violenza di un uomo, un orco, una bestia, che costringeva sua moglie e la figlia ventenne alla prostituzione per 5-10 euro. Tutto è nato dalle dichiarazioni di un cliente

COSENZA – Picchiata, umiliata, vessata, minacciata. Una vicenda che il procuratore della Repubblica di Cosenza, Mario Spagnuolo in conferenza stampa ha definito disumana e terrificante: «Dal punto di vista umano questa vicenda ci ha molto coinvolto, nata in modo occasione, ma un’indagine precisa dei carabinieri di Cosenza che ha fatto emergere uno spaccato che di “umano” non ha praticamente nulla. Un padre e un figlio che sfruttano la prostituzione della madre, della sorella, per cifre risibili, che sfruttano il loro handicap mentale riducendole a degli oggetti”.

“Costrette a prostituirsi per 5 euro e nessuno ha denunciato”

In molti sapevano evidentemente cosa avveniva sotto i ponti o i sotterranei della città ma nessuno ha segnalato o denunciato – sottolinea amareggiato il procuratore Spagnuolo: “Per pochi euro queste persone venivano costrette a prostituirsi sotto i cavalcavia della città e nessuno ha visto e nessuno ha riferito o denunciato. E se per un attimo si avanzava qualche richiesta erano botte. Abbiamo interrotto questa situazione dal punto di vista penale, ma resta l’amaro di una situazione di disagio estremo a fronte del quale nessuno ha fatto quello che doveva fare”.

Tutto è nato quando un cliente si è presentato ai carabinieri – spiega il procuratore di Cosenza e “dopo aver pagato cinque euro per una serie di prestazioni sessuali era vessato dall’orco che continuava a chiedergli soldi. E allora in un clima in cui la percezione dell’illecito è pari a zero, si è rivolto dal comandante della stazione dei carabinieri. Da qui parte un’indagine che viene sviluppata in tempi brevissimi. I procedimenti di codice rosso infatti, vengono istituiti nell’arco inferiore a due mesi, e noi abbiamo rispettato questi tempi. Il problema è che dopo l’indagine penale resta il vuoto e il problema umano terrificante di queste persone”.

Rapporti con la moglie e la figlia per 5-10 euro

Il tenente colonnello Piero Sutera, comandante provinciale dei carabinieri di Cosenza spiega come l’indagine sia partita ad agosto 2019 ovvero “quando questo ‘signore’ si è presentato negli uffici della stazione di Cosenza principale asserendo di essere esasperato da continue richieste di denaro da parte di un 53enne. Ma la questione non filava e quindi meritava un approfondimento serio. Dopo varie pressioni – spiega il comandante Sutera – si è squarciato il velo su questa storia di orrore all’interno di questo nucleo familiare. L’uomo ha ammesso di aver avuto contatti sessuali sia con la moglie che con la figlia del 52enne che venivano vendute a cifre di 5-10 euro a prestazione. Rapporti che avvenivano in contesti cittadini anche frequentati come il parcheggio della stazione di Vaglio Lise o l’area verde sotto il ponte di Calatrava.

“Dopo le dichiarazioni rese dal cliente abbiamo avviato un’indagine approfondita con attività tecniche, servizi di osservazione e sono saltate fuori parti altrettanti tristi della vicenda familiare. La donna invalida civile veniva vessata con schiaffi, pugni, inaudita violenza, dal marito e dal figlio. Le nostre attività registrano anche urla strazianti della vittima. La signora abbiamo fatto in modo venisse ricoverata in ospedale e poi per sottrarla a questo contesto di violenza quotidiana. La donna vive in una struttura protetta e solleciteremo ulteriormente l’intervento degli assistenti sociali perchè ci sia l’adeguato focus da parte degli enti preposti e anche la figlia vive in un contesto più tranquillo”.