Sorical rassicura i dipendenti: “stipendio di gennaio in lieve ritardo, sarà pagato nei prossimi giorni”

“Se Sorical non incassa dai propri utenti, cioè i Comuni, i corrispettivi del servizio, non è in grado di co prire i propri costi gestionali e sald are i propri debiti pregressi”

COSENZA – “Il ritardo, al momento di soli tre giorni, del pagamento dello stipendio di gennaio dei lavoratori della Sorical – si legge in una nota dell’azienda – è dovuto principalmente alla chiusura delle tesorerie di molti Comuni e al conseguente mancato incasso delle fatture emesse. Un problema congiunturale legato a fattori esterni alla Sorical a cui si sta trovando una soluzione.

Nei giorni scorsi, i Commissari Liquidatori della Sorical, hanno informato i dipendenti, attraverso la Rsu aziendale, della situazione finanziaria della società. A fronte dell’inasprirsi delle difficoltà dei Comuni a pagare con regolarità le forniture di acqua potabile, il management, nel 2019, ha attivato una serie di misure atte ad attenuare le tensioni finanziarie in essere e chiudere l’esercizio in positivo. È noto a tutti che se Sorical non incassa dai propri utenti, cioè i Comuni, i corrispettivi del servizio, non è in grado di co prire i propri costi gestionali e sald are i propri debiti pregressi.

L’aumento del numero dei Comuni in dissesto finanziario degli ultimi anni, ha incrementato la tensione finanziaria della società, al punto che quest’ultima si è vista costretta ad avviare una procedura di Modifica dell’Accordo di Ristrutturazione dei Debiti ex art. 182 bis Legge Fallimentare che aveva sottoscritto con i propri creditori alla fine del 2014. Tale modifica è efficace da pochi mesi e così come concordato con i creditori , a fine anno , la società ha proceduto a saldare il debito scaduto pari a circa 40 milioni di euro.

Nei giorni scorsi, l’assemblea dei soci, ha approvato i bilanci 2017 e 2018 ed il 2019 è stato un anno cruciale per garantire la cont inuità gestionale della società segnata con il regolare pagamento di tutte le spettanze dei dipendenti. La società sta procedendo ad ulteriori operazioni finanziarie al fine di aumentare la liquidità di cassa e riportare in tempi ragionevoli , il pagamento dei debiti commerciali verso le imprese contrattualizzate per la manutenzione degli impianti. Alla rappresentanza dei lavoratori , nei giorni scorsi, è stato spiegato che le attuali disponibilità finanziarie devono, prioritariamente, garantire il pagamento delle forniture di energia elettrica per evitare contenziosi e il regime di “salvaguardia” , che co mporterebbe l’aggravio di costi non sostenibili per la società.