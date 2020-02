Cosenza, CASCo: “città sommersa dai rifiuti. Quello che l’Amministrazione non ammette”

“È giunto il momento di fare chiarezza sulle responsabilità in merito alla questione “rifiuti” a Cosenza”. Con una nota, Italia in comune Cosenza, CASCo, Comitato Rivocati Riforma e Viale Giacomo Mancini: Riapriamolo subito intervengono sull’ormai gravissimo problema dei rifiuti

COSENZA – “Il servizio di gestione dei rifiuti urbani comprende le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento. La filiera, però, si blocca a ogni piè sospinto e, di fatto, si continua a lavorare sulle emergenze. In attesa della nuova impiantistica prevista nel Piano regionale di gestione dei Rifiuti Urbani, approvato nel 2016, la capacità impiantistica attuale è in grado di coprire la domanda di trattamento dei rifiuti a livello regionale per tutto il periodo invernale, ma non è nelle condizioni di fronteggiare l’inevitabile surplus estivo, per cui la Regione ha sopperito emanando, il 9 luglio 2019, l’ordinanza “contingibile ed urgente” n.93, con cui si dava, in deroga alle leggi ambientali di riferimento, l’autorizzazione a ricevere e trattare rifiuti alle strutture, pubbliche e private, fino ad un massimo del 50% del valore autorizzato, decidendo di affiancare i comuni calabresi per un anno, in attesa che gli Ambiti Territoriali Ottimali, ATO, diventino operativi”. A scrivere sono il CASCo – Comitato Area Storica Cosenza, Italia in Comune – Cosenza, il Comitato Rivocati Riforma e il gruppo faceboook Viale Giacomo Mancini: Riapriamolo subito (gruppo Facebook)

“In Calabria gli ATO sono cinque, disegnati su base provinciale, costituiti dai Comuni che subentrano, di fatto, alla Regione nei rapporti e nei contratti con le società di stoccaggio e smaltimento e sovrintendono alla governance del servizio rifiuti (Legge Regionale n.14 del 2014 e ss.mm.ii recante “Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria”). La delega alla gestione dei rifiuti è tornata, temporaneamente, alla Regione perché gli ATO sono ancora non completamente operativi Gli ATO sono composti dai Comuni ricadenti nelle singole province e, tra loro, vengono individuati i Comuni Capofila che devono, altresì, provvedere a pagare l’imposta dovuta alla Regione per attivare la delega alle società affidatarie dei servizi di smaltimento”.

“Per la provincia di Cosenza è il Comune capoluogo a essere capofila dell’ATO ed è proprio questo a bloccare l’ingranaggio. È al Comune di Cosenza, infatti, che tutti i comuni costituenti l’ATO hanno versato le somme dovute alla Regione per consentire il pagamento di Calabria Maceri, la società aggiudicataria preposta allo smaltimento dei rifiuti. A questo punto occorre fare una precisazione: si dice che sia stata la morosità dei comuni che costituiscono l’ATO a bloccare il processo, dalla raccolta allo smaltimento, ma la verità è che i comuni afferenti all’ATO di Cosenza hanno raggiunto la quota dell’80% del pagamento dovuto al Comune Capofila che è, nel frattempo, andato in dissesto finanziario e non ha trasferito i fondi derivanti da tali versamenti alla Regione.

“Che significa? I soldi di tutti gli altri Comuni virtuosi sono bloccati in un fondo vincolato nelle casse del comune moroso, Cosenza appunto.

E l’Amministrazione di Cosenza che fa? Invece di prendersi le proprie responsabilità, scarica la colpa sui cittadini che non differenziano (salvo poi vantarsi a Roma di essere un Comune Riciclone), sulle amministrazioni del passato (nonostante l’Amministrazione Occhiuto sia ormai all’ottavo anno), sulla Regione (del presente e del futuro), sulle inique leggi dello Stato, ma la verità è che in dissesto il Comune lo hanno mandato loro e che, chiaramente l’amministrazione di Cosenza è da considerarsi pericolosa per sé e per gli altri comuni che con lei hanno a che fare”.