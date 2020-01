Morrone il più votato in Calabria del partito della Meloni: “Ho una grande responsabilità”

Con gli 8110 voti ottenuti, Luca Morrone di Fratelli d’Italia diventa il candidato più votato in Calabria del partito di Giorgia Meloni

COSENZA – Con gli 8110 voti conseguiti, Luca Morrone di Fratelli d’Italia, è stato il candidato più votato in Calabria, del partito di Giorgia Meloni. “Una soddisfazione – si legge in una nota – che vale doppia per il neo eletto consigliere regionale. In primis perché il risultato conseguito è stato ottenuto alla sua prima candidatura al Consiglio regionale della Calabria, in secondo luogo perché è il consigliere più votato in un partito quale quello di Fratelli d’Italia che anche qui in Calabria si pone come forza politica in crescita, nell’ambito del centrodestra, grazie al lavoro di un gruppo dirigente che fa capo a Giorgia Meloni in grado di rappresentare stabilità e sicurezza della Destra italiana che parla al futuro ma non dimentica il passato.”

“Gli 8110 voti ottenuti, – dichiara Luca Morrone – oltre che essere un risultato importante, rappresentano anche una grande responsabilità per la fiducia riposta in me da quanti mi hanno votato. Spero solo – conclude il neo consigliere di FdI – di poter essere più bravo con i fatti e dimostrare in questo modo di meritare un consenso così vasto.”