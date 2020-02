“Parlami d’amore”: due giornate di cultura e preghiera per San Valentino

In programma, domani e il 16 febbraio, in occasione della Festa di San Valentino, due giornate di cultura e preghiera in collaborazione con la Commissione Cultura di Palazzo dei Bruzi

COSENZA – Promosse ed organizzate dalla sezione di Cosenza dell’AMMI (Associazione Mogli Medici), presieduta da Carmela Mirabelli, in collaborazione con l’Associazione Culturale “Martirano” e la Commissione cultura del Comune di Cosenza, presieduta dalla consigliera comunale Alessandra De Rosa, sono in programma, il 14 e il 16 febbraio, in occasione della Festa di San Valentino, due giornate di cultura e preghiera, dal titolo “Parlami d’amore”. La prima giornata, di carattere più culturale, è in programma venerdì 14 febbraio, alle ore 18,00, nella Sala Nova del Palazzo della Provincia e si articolerà in un interessante incontro con Don Antonio Abruzzini, parroco del Convento Santuario di Pietrafitta, sul tema “Come sopravvivere al Matrimonio”.

“Un modo simpatico ed ironico – spiega lo stesso Don Antonio Abruzzini – per aggredire un argomento difficile, affascinante e terribile allo stesso tempo, carico di speranza, di aspettative e poi di difficoltà e di delusioni, a riprova della umana fragilità, eppure una delle realtà più belle e significative della vita umana. La festa di San Valentino – sottolinea ancora Don Abruzzini – è lo spunto per esaltare il vero Amore, l’occasione per celebrarlo e per rifletterci un po’. Oggi, di solito, tutto si riduce a consumismo vuoto e sterile, togliendo contenuto alle realtà più belle.

Da qui l’idea di celebrare un San Valentino diverso che aiuti a riscoprire la preziosità della dimensione più esaltante del cuore umano, la predisposizione, la capacità di amare e il profondissimo desiderio di essere amati”. All’incontro del 14 febbraio nella Sala Nova della Provincia interverranno la Presidente della Commissione cultura di Palazzo dei Bruzi Alessandra De Rosa, la professoressa Silvana Gallucci, docente del Liceo Classico “Bernardino Telesio”, il radiologo Carlo Zanolini, la Presidente dell’Associazione Culturale “Martirano”, Rosa Martirano e Carmela Mirabelli, Presidente della sezione di Cosenza dell’AMMI. I lavori saranno moderati dalla giornalista Francesca Pecora. “Parlami d’amore” proseguirà domenica 16 febbraio, alle ore 18,00, al Convento Santuario di Pietrafitta, con una giornata di preghiera nel corso della quale sarà celebrata la Santa Messa con la riscoperta e il rinnovo delle promesse matrimoniali.