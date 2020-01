Tansi da vita a Tesoro Calabria, il movimento civico formato da 60mila sostenitori

All’indomani delle elezioni regionali, Carlo Tansi ha dato vita al Movimento Tesoro Calabria sostenuto dagli elettori

COSENZA – Nasce ufficialmente il movimento Tesoro Calabria fondato da Carlo Tansi. L’ex capo della Protezione civile, all’indomani delle elezioni regionali ha dato vita al Movimento sostenuto dai sessantamila calabresi che l’hanno votato. Voti che non sono bastati a far entrare Tansi in Consiglio, ma sono sufficienti per avviare il percorso civico. A dare l’annuncio è lo stesso candidato, attraverso una nota stampa.

«Il Tesoro Calabria c’è e c’è sempre stato – riporta la nota – dai tempi di Pitagora a finire alle eccellenze scientifiche delle nostre università. Il Tesoro Calabria è più vicino di quanto pensiamo. È sotto ai nostri piedi. È la rassegnazione tipicamente calabrese che ahimè fa fatica a sollevarlo. Ma la Calabria non è solo rassegnazione o malaffare, la Calabria è fatta di tanti “Carlo Tansi” che in occasione delle ultime elezioni hanno dato un segnale fortissimo. I dati parlano chiaro. In pochi mesi Tesoro Calabria é riuscito ad affermarsi tra la gente libera. In pochi mesi, circa 60 mila calabresi hanno detto no alle vecchie caste di partiti di destra, di sinistra e di centro asserviti al potere e pervasi da malaffare e clientelismo. In pochi mesi si é affermata una valida alternativa puramente civica che ha raggiunto obiettivi stratosferici, senza alcun supporto politico e mediatico. In termini numerici Tesoro Calabria ha ottenuto gli stessi consensi di uno dei partiti che oggi governano lo Stato Italiano. In alcuni comuni, tra cui Cosenza e Crotone, i risultati sono stati memorabili. E difficilmente potranno essere dimenticati. La gente comune ha ben capito, alla luce delle elezioni, le immense potenzialità del fiume in piena Tesoro Calabria. Rimane il rammarico di non essere arrivati in Consiglio per un soffio, presumibilmente per una legge elettorale liberticida costruita “ad hoc” dai comitati d’affari della casta calabra, sulla cui costituzionalità Tansi ha già avviato una vibrante azione legale, nelle sedi opportune, per accertarne la legittimità. Tansi, i suoi candidati e i suoi innumerevoli supporter hanno ridato speranza a quei tanti calabresi che per la prima volta nella storia della Regione si sono recati a votare con convinzione. Obiettivo prioritario sarà la costituzione, la strutturazione del movimento civico Tesoro Calabria che si radicherà in tutta la Calabria, partendo proprio dall’entusiasmo di tanta gente libera che crede in un futuro migliore. Ci presenteremo in tutte le prossime competizioni comunali e io mi candiderò nelle liste a supporto di sindaci credibili garantiti dal marchio Tesoro Calabria».