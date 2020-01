Cosenza, aliquote Imu e attivazione delle entrate proprie. Ok del consiglio comunale

Il Consiglio comunale ha approvato le pratiche finanziarie all’ordine del giorno. Passano le deliberazioni dell’assemblea sulle aliquote IMU in misura massima a decorrere dal 1° gennaio 2020 e l’attivazione delle entrate proprie a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario

COSENZA – Il Consiglio comunale di Cosenza ha approvatole pratiche finanziarie all’ordine del giorno, deliberando le aliquote IMU in misura massima, a decorrere dal 1° gennaio 2020, ai sensi del D.lg.vo 267/2000, art. 251 comma 1 L. 27 dicembre 2019 nr. 160 e l’attivazione delle entrate proprie a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario (art. 246 comma 4 e 251 comma 5 del D.lgs nr. 267/2000). Le pratiche all’ordine del giorno hanno ricevuto il via libera dal Consiglio comunale con 14 voti a favore e 6 astensioni (da parte della minoranza). La discussione sui due punti all’ordine del giorno (approvazione della delibera delle aliquote IMU e l’attivazione delle entrate proprie) è stata unificata, su richiesta del capogruppo del PD Damiano Covelli.

Il sindaco Occhiuto, nel corso del suo intervento, ha voluto anche ringraziare le forze di minoranza per aver riproposto all’attenzione alcune questioni importanti come quella della realizzazione del nuovo Ospedale. “Il rinnovato impegno – ha detto Occhiuto – ci potrà vedere insieme ad affrontare temi come l’Ospedale, il cantiere della metro e del Parco del Benessere, il piano delle periferie e l’emergenza rifiuti che stiamo tentando di fronteggiare anche con l’impegno dell’Assessore Carmine Vizza e del delegato ATO Vincenzo Granata. Emergenze che si uniscono alle altre questioni che affronteremo insieme per garantire alla cittadinanza la fruizione dei servizi essenziali. Il Consiglio comunale e la città devono andare avanti. In questo anno e mezzo che rimane, tutto questo è possibile, con questo nuovo atteggiamento e grazie al rapporto che si svilupperà con la Regione”.