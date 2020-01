Autostazione Cosenza, ennesimo appello di Faisa Confail alla ‘nuova’ Regione

Ancora una volta il sindacato Faisa Confail solleva l’attenzione sulle problematiche in cui versa l’autostazione di Cosenza sperando in un intervento concreto dopo l’insediamento del nuovo governo Regionale

COSENZA – Da tempo sono state diverse le segnalazioni e gli appelli lanciati per chiedere l’ammodernamento e la sicurezza all’interno dell’area delle autolinee sollecitando gli organi competenti al ripristino dell’ impianto di illuminazione, attualmente funzionante al 50%, alla pulizia poco efficiente, ma anche ad intervenire circa la presenza di materiale dislocato che intralcia il normale svolgimento dell’ esercizio. Inoltre si chiede il ripristino impianto del sistema di video-sorveglianza, l’installazione di monitor informativi, la riapertura sala d’ aspetto viaggiatori e il ripristino dell’ area parcheggio attualmente dismesso e abbandonato.

Da diverso tempo, nonostante i nostri solleciti è migliorata la sicurezza da parte delle forze dell’ordine per renderla più sicura. «Riteniamo che l’unica soluzione – scrive il sindacato – sia di creare una postazione fissa di Forze dell’ Ordine o di altri enti di sicurezza. L’organizzazione sindacale dopo aver evidenziato più volte interventi ai Dirigenti delle Ferrovie della Calabria (ritenendola in parte responsabile della cattiva gestione) e alla Regione Calabria (nuova gestione) in quanto, essendo proprietà della citata azienda, non abbiamo riscontrato miglioramenti».

«Di recente il predecessore ha stanziato finanziamenti per la ristrutturazione dell’Autostazione di Castrovillari, ritenendo meno importante le autolinee di Cosenza, ridotte in uno stato di degrado, nonostante sia allocata nel centro città, con una forte affluenza di servizi di autobus provenienti da tutte le Regioni d’Italia e anche da molti Paesi Europei, quindi portando migliaia di turisti e dando beneficiandone tutte le attività commerciali della città. Se le Ferrovie della Calabria, non sono in grado di gestire l’autostazione sarebbe opportuno cedere la gestione ad altri enti. Pertanto siamo fiduciosi che la dirigenza di FdC e Regione Calabria trovino la soluzione migliore per definire congiuntamente un processo di produttività e di rivalutazione dell’ Autostazione di Cosenza. Pertanto rinnoviamo gli auguri di un buon lavoro alla neo Presidente della Regione Jole Santelli, con la speranza che questa nuova era faccia crescere tutto il TPL».