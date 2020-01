Regionali Calabria 2020: i risultati definitivi a Cosenza città, Rende e Montalto Uffugo

I voti dei candidati presidenti e le preferenze per le liste nei collegi di Cosenza città, Rende e Montalto Uffugo. La Lista Jole Santelli Presidente è la più votata, male la Casa delle libertà. Carlo Tansi supera abbondantemente il 21%, naufragano i Cinque Stelle che a Rende ottengono appena 846 voti pari al 5,54%

.

COSENZA – Mentre mancano oramai una cinquantina di sezioni per completare tutta la circoscrizione nord, quella che include la provincia di Cosenza, si sono completate le operazioni di scrutinio in tutte le sezioni di Cosenza città, Rende e Montalto Uffugo dove la Santelli è stata la più votata così come la lista che porta il suo nome “Jole Santelli Presidente” che ha ottenuto più preferenze e al cui interno correvano ex consiglieri comunali e assessori del Comune di Cosenza come Luigi Caputo, Michelangelo Spataro, Loredana Pastore, Rosaria Succurro e Franco Sergio. Nella coalizione vincente Forza Italia si piazza seconda solo a Cosenza mentre a Montalto Uffugo e Rende troviamo la Lega. Male la lista Casa della libertà dove figurava capolista Piano Gentile, ultima nella colazione di centrodestra a Cosenza dove raccoglie appena il 4,21%.

Buoni i dati ottenuti da Carlo Tansi che con i voti ottenuti supera il 21% in tutti e tre i comuni. A Cosenza ha ottenuto 6.536 voti pari al 21,37%, a Rende 3.661 voti pari al 21,33% e a Montalto Uffugo 1.992 voti pari al 21,45%. A Cosenza la lista Tesoro di Calabria ottiene 3.177 voti pari all’11,51%.

Malissimo invece Francesco Aiello che con il Movimento Cinque Stelle e la lista Liberi di Cambiare non supera in nessuno dei tre comuni il 7%. A Rende il Movimento 5 Stelle raccatta solo 846 voti pari al 5,54%. Per quanto riguarda Pippo Callipo a Cosenza è stato votato 8.607 volte pari al 28,14% mentre da segnalare che nella colazione di centrosinistra il Pd è il primo partito a Cosenza e Montalto Uffugo ma non a Rende dove la lista Io resto in Calabria con Pippo Callipo ha ottenuto più preferenze.

I dati definitivi di Cosenza città

Jole Santelli: 13.242 voti – 43,29%

Pippo Callipo: 8.607 voti – 28,14%

Carlo Tansi: 6.536 voti – 21,37%

Francesco Aiello: 2.203 voti – 7,20%



Sezioni scrutinate: 82 /82 (Tutte)

Elettori aventi diritto: 57.135 – Votanti: 31.385 (54,93%)

Schede nulle: 678 – Schede bianche: – 119 Schede contestate: 0



I dati definitivi di Rende

Jole Santelli: 6.783 voti – 39,53%

Pippo Callipo: 5.658 voti – 32,97%

Carlo Tansi: 3.661 voti – 21,33%

Francesco Aiello: 1.059 voti – 6,17%



Sezioni scrutinate: 34/34 (Tutte)

Elettori aventi diritto: 31.698 – Votanti: 17.561 (55,40%)

Schede nulle: 329 – Schede bianche: 61 – Schede contestate: 10



I dati definitivi di Montalto Uffugo

Jole Santelli: 4.702 voti – 50,64%

Pippo Callipo: 2.030 voti – 21,86%

Carlo Tansi: 1.992 voti – 21,45%

Francesco Aiello: 562 voti – 6,05%



Sezioni scrutinate : 20 / 20 (Tutte)

Elettori aventi diritto: 20.041 – Votanti: 9.491 (47,36%)

Schede nulle: 164 – Schede bianche: 41 – Schede contestate: 0