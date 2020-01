Amelio al Citrigno: “Dovevo fare un film su Cavour e la figlia, ma poi ho scelto Craxi”

Il regista calabrese Gianni Amelio ha presentato il suo ultimo film “Hammamet”, la pellicola che racconta gli ultimi sei mesi di vita di Bettino Craxi, al cinema Citrigno

COSENZA – “Hammamet”, ora in sala, conquista il podio come terzo film più visto nell’ultimo weekend che incassa ben 586mila euro, per un totale di 3,7 milioni. Ieri sera la presentazione della pellicola al Citrigno, che racconta gli ultimi sei mesi di vita di Bettino Craxi, interpretato da Pierfrancesco Favino. Nessuno dei personaggi, nemmeno Craxi, è chiamato con il suo vero nome. Ma ciò che conta è l’atmosfera crepuscolare della caduta di un uomo di potere mostrato all’inizio in uno dei punti più alti della sua ascesa, a quel 45esimo Congresso del Psi e dove invece Amelio ci mostra già i garofani a terra, presagio del futuro di un partito che «non sopravviverà» all’egocentrismo e agli azzardi di quel capo che per primo l’ha portato alla Presidenza del Consiglio.

Dopo la visione del film, in sala il dibattito con il regista al quale poi è stata consegnata una targa ricordo.

Amato e odiato con la stessa intensità, osannato e ferocemente detestato, fino al lancio delle monetine davanti all’hotel Raphael a Roma, Bettino Craxi viene ricordato e riscoperto a vent’anni dalla morte – avvenuta il 19 gennaio 2000 ad Hammamet, in Tunisia – attraverso documenti, testimonianze inedite e racconti di chi lo ha conosciuto. Mentre sul grande schermo lo racconta la pellicola di Amelio, in libreria arrivano in questi giorni saggi, romanzi e memoir dedicati al leader socialista. Tra questi ‘Presunto colpevole’ (Einaudi Stile Libero) in cui Marcello Sorgi ripercorre il crepuscolo di Craxi, il destino di un uomo e di un politico con cui il Paese non ha ancora fatto i conti fino in fondo.