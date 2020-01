Cosenza: perseguita l’ex dopo la fine della loro storia, misura cautelare per un 28enne

Non potrà avvicinarsi alla sua ex compagna un ventottenne dell’hinterland cosentino, raggiunto questa mattina da un’ordinanza della Polizia di Stato. Avrebbe iniziato a perseguitarla perchè non accettava la fine del loro rapporto

COSENZA – La Squadra mobile della Questura di Cosenza stamattina, ha notificato un’ordinanza di applicazione della misura cautelare di divieto di avvicinamento alla parte offesa e ai luoghi da lei frequentati. Il provvedimento è stato emesso dal Gip a seguito della richiesa della Procura bruzia. L’uomo, T.M. 28 anni, dell’hinterland cosentino, è ritenuto responsabile di stalking.

Dalle indagini compiute dagli uomini della 3^ sezione della Squadra mobile, il ragazzo avrebbe più volte minacciato e compiuto violenze fisiche e psicologiche nei confronti della sua ex compagna. Non avrebbe infatti accettato la fine della loro relazione. In un caso l’avrebbe persino inseguita, mentre la donna era in auto, costringendola ad arrestare la marcia per poter vedere il suo cellulare. Il giovane voleva controllare le sue comunicazioni. Condotte reiterate che hanno indotto la vittima a vivere in un grave stato di ansia, di paura, con il fondato timore per la sua incolumità tale da costringerla a modificare le proprie abitudini di vita. Poi ha trovato il coraggio di denunciare e ora il suo ex non potrà neanche avvicinarsi a lei.