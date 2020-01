L’impatto si è verificato ieri sera intorno alle 20, a Cosenza in via Alarico

COSENZA – Polizia, 118 e Vigili del fuoco impegnati ieri sera in via Alarico nell’intervento per un incidente stradale, che ha coinvolto due automezzi. I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza le vetture ed estratto da uno dei veicoli coinvolti il conducente rimasto lievemente ferito. Dopo le operazione di messa in sicurezza dell’arteria la strada è stata riaperta al traffico.