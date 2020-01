Passi carrabili e parcheggi a strisce blu non a norma, si chiedono controlli al Sindaco e Cosap

“Sembrerebbe che, in alcune zone della città non vi siano del tutto regolamentate la presenza di strisce bianche (parcheggio gratuito). Il codice della strada, prescrive che l’esercizio del parcheggio a pagamento può essere istituito unicamente nel caso in cui, nelle vicinanze delle strisce blu, vi sia un’adeguata area di parcheggio gratuito”

COSENZA – La Federazione Autonoma Italiana Sindacati Autoferrofilotranvieri, Internavigatori – Autotrasportatori e Ausiliari del Traffico scrive una lettera indirizzata al primo cittadino di Cosenza Mario Occhiuto e ai Responsabili Cosap Illuminato Elio; Magnelli Claudio e Arc. Bruno Giuseppe. Nella missiva si chiede il controllo sulla regolarità dei “passi carrabili” presenti in alcune zone della città.

“La scrivente organizzazione sindacale, – si legge nella lettera – in riferimento alla normativa dell’ art. 44 del decreto legislativo n. 507/1993, definisce “passi carrabili” strutture di accesso alla strada delle rispettive proprietà. I passi carrabili veri e propri, in quanto strutture che occupano in modo permanente porzioni di suolo pubblico, necessitano di autorizzazione, sono soggetti al pagamento dello Cosap e di fronte ad essi vi è per legge il divieto di sosta, che va in ogni caso segnalato con l’apposito cartello che indica relativa autorizzazione e la regolarità della sua realizzazione.

Alla luce del caso, chiediamo al Sindaco e al Responsabile Cosap, che vengano effettuati i seguenti controlli dei pagamenti di tutti i passi carrabili privati che tra l’altro in alcune circostanze non esiste la segnaletica orizzontale e verticale con seguente numero di concessione annuale. Sembrerebbe che, in alcune zone della città non vi siano del tutto regolamentate la presenza di strisce bianche (parcheggio gratuito). Il codice della strada, prescrive che l’esercizio del parcheggio a pagamento può essere istituito unicamente nel caso in cui, nelle vicinanze delle strisce blu, vi sia un’adeguata area di parcheggio gratuito. Questa norma è stata confermata dalla circolare n. 1712, datata 30 marzo 2012 del Ministero delle Infrastrutture.”