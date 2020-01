(FOTO) Rifiuti in fiamme davanti un magazzino in una traversa di Corso Mazzini

Le fiamme alte hanno interessato un vasto cumulo di rifiuti in via Conforti in pieno centro a Cosenza. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno spento il rogo prima che potesse interessare alcune pedane di un magazzino

.

COSENZA – Attimi di paura questo pomeriggio a Cosenza quando un grosso cumulo di spazzatura abbandonato ha preso fuoco in pieno centro, esattamente in via Conforti, traversa della centralissima Corso Mazzini. Non è chiara al momento la natura del rogo, fatto sta che cittadini e negozianti hanno visto sprigionarsi in pochissimo tempo fiamme alte e con il rischio che potessero interessare anche un magazzino. Proprio dietro dove erano depositati i rifiuti andati a fuoco, infatti, si trova il deposito di un centro commerciale dove tra l’altro erano abbancate anche alcune pedane di legno.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco di Cosenza che hanno subito spento l’incendio e stanno controllando anche il magazzino. Per fortuna nessuno è rimasto ferito, ma con la città letteralmente invasa dai rifiuti, questo purtroppo è un altro pericolo che si può correre. Resta chiusa al momento la strada d’accesso dalla parte di via 24 Maggio.