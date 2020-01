Il legali dell’ex prefetto rinunciano al ricorso al Riesame

L’ex prefetto di Cosenza Paola Galeone non comparirà davanti al Tribunale del Riesame di Catanzaro. A renderlo noto i difensori, gli avvocati Franco Sammarco e Nicola Carratelli

COSENZA – Paola Galeone è indagata per induzione indebita a dare o promettere utilità dopo la denuncia dell’imprenditrice Cinzia Falcone, e qualche giorno fa, il Gip, ha revocato la misura degli arresti domiciliari sostituendo la misura con l’interdizione per un anno dai pubblici uffici e il divieto di dimora a Cosenza. Paola Galeone avrebbe chiesto alla presidentessa dell’associazione Animed di emettere una fattura fittizia al fine di entrare in possesso delle somme residue che erano rimaste nel fondo di rappresentanza della Prefettura. I difensori della dottoressa Galeone hanno deciso di non rivolgersi al Tribunale della Libertà di Catanzaro dopo la decisione scaturita a seguito dell’interrogatorio davanti al gip di Cosenza, Letizia Benigno che l’ha rimessa in libertà ritenendo che l’indagata non potrebbe reiterare il reato.