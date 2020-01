Asp Cosenza, Sapia durissimo “revocare in 48 ore la nomina della Saitta o esco dai 5 Stelle”

Nell’occhio del ciclone le nomine nella propria segreteria di componenti esterni a ll’Azienda Sanitaria. La durissima nota del componente della commissione sanità Sapia che ha annunciato un esposto che sarà trasmesso a Gratteri “se entro 48 ore non verrà revocata la nomina della commissaria e la delibera di costituzione della segreteria esco dal gruppo parlamentare M5S”

.

COSENZA – Francesco Sapia, deputato M5S e componente della commissione Sanità si scaglia contro il commissario dell’Azienda Sanitaria Provincale di Cosenza, la professoressa Daniela Saitta (insediatasi mercoledì scorso), per le nomine esterne relative alla sua segreteria personale definite un otto illegittimo. Chiede l’immediata rimozione così come la delibera sulle assunzioni annunciando un esposto a Gratteri e chiedendo l’intervento di Morra “appena entrata in servizio – scrive Sapia – Daniela Saitta, commissaria dell’Asp di Cosenza, sotto elezioni regionali ha firmato un atto illegittimo contro cui sto presentando apposito esposto, che trasmetterò anche al procuratore Nicola Gratteri. Nello specifico, Saitta ha costituito la propria segreteria con componenti esterni all’Azienda sanitaria, tra cui un professionista già legato a imprese della famiglia Greco delle cliniche private, a sua volta in rapporti con la segreteria di Andrea Urbani, capo della Programmazione sanitaria nazionale.

“Revoca immediata della delibera”