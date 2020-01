Patrono dei giornalisti, celebrazione domani in Cattedrale

La messa in occasione del patrono dei giornalisti in diocesi si terrà nella Domenica della Parola, domani 26 gennaio alle 11 in Cattedrale. Sarà presente anche la sezione di Cosenza dell’Ente nazionale sordomuti

COSENZA – Quest’anno la celebrazione in occasione della memoria del patrono dei giornalisti si terrà in Cattedrale a Cosenza domani, domenica 26 gennaio alle 11 e sarà presieduta dall’Arcivescovo, monsignor Francesco Nolè. La scelta è caduta sulla Prima Domenica della Parola fortemente voluta da papa Francesco nella III domenica del Tempo ordinario di ogni anno proprio per evidenziare il forte legame della comunicazione con il mistero dell’auto-comunicazione di Dio in Gesù Cristo e attraverso la Rivelazione.

Accanto agli operatori della comunicazione, giornalisti ed operatori, alla stessa celebrazione parteciperà la sezione di Cosenza dell’Ente nazionale sordomuti. L’arcivescovo di Cosenza-Bisignano, come ogni anno, presenterà il messaggio del santo padre per la prossima giornata mondiale della Comunicazione che si terrà il giorno dell’Ascensione, il prossimo 24 maggio, il cui tema è stato già annunciato il 29 settembre scorso: “Perché tu possa raccontare e fissare nella memoria” (Es 10,2). La vita si fa storia”.