Cosenza, revocati gli arresti domiciliari per l’ex prefetto Paola Galeone

Il Gip di Cosenza ha revocato la misura degli arresti domiciliari all’ex prefetto di Cosenza sostituendolo con l’interdizione temporanea da tutti gli uffici pubblici per un anno. Paola Galeone era stata arrestata il 2 gennaio dopo aver intascato, in un bar del capoluogo, 700 euro

COSENZA – Il gip di Cosenza Letizia Benigno ha revocato la misura degli arresti domiciliari per l’ex prefetto di Cosenza Paola Galeone, difesa dagli avvocati Franco Sammarco e Nicola Caratelli, sostituendolo con l’interdizione temporanea da tutti gli uffici pubblici. L’ex prefetto di Cosenza venne arrestata il 2 gennaio perché coinvolta in un’inchiesta che la vede indagata per per induzione indebita a dare o promettere utilità dopo aver intascato, in un bar del capoluogo, 700 euro chiesti all’imprenditrice di Cinzia Falcone alla quale avrebbe proposto di emettere una fattura fittizia per 1.220 euro per intascare la parte del fondo di rappresentanza accordato ai singoli prefetti.

L’imprenditrice cosentina aveva poi denunciato tutto alla polizia che aveva arrestato l’ex Prefetto. Era stata la procura di Cosenza a chiedere la misura cautelare che il gip ha accordato nei primi giorni dell’anno. Oggi la revoca e la sostituzione con l’interdizione per un anno. I legali di Paola Galeone fanno sapere che ancora stanno valutando il ricorso al tribunale del riesame.