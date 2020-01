Promuovere comportamenti salutari in adolescenza, convegno a Cosenza

Martedì prossimo la Sala degli Specchi del Palazzo della Provincia di Cosenza ospiterà il convegno dal titolo “Sano Chi sa” patrocinato dall’Associazione Venti di Cosenza

COSENZA – Un convegno in format interattivo dedicato agli studenti delle scuole medie superiori, organizzato dalla studentessa Maria Antonietta Siniscalchi, vedrà il coinvolgimento di professionisti nell’ambito della psicologia, neurologia e nutrizione nonché’ la partecipazione attiva di un personaggio dello sport e di un ambientalista. L’occasione del convegno sarà un motivo di stimolo per gli studenti per osservare e vivere la vita in uno stile corretto e interfacciarsi in maniera positiva con i fattori ambientali.

Gli studenti, sulla base di esperienze, informazioni e indicazioni da parte dei specialisti relatori saranno stimolati a comprendere l’importanza di come fattori ambientali negativi possono talvolta influenzare negativamente la vita adolescenziale, fase della vita dove si assiste al maggior sviluppo delle aree cerebrali. L’obiettivo finale di questo convegno interattivo, sara quello che partendo da sane informazioni gli adolescenti possono mettere in pratica corretti comportamenti a loro salutari.