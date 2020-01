Solidarietà, al Paradiso dei Poveri regalando una matita si disegna il futuro di tanti bimbi

Raccolta di materiale didattico da consegnare ai bimbi di un villaggio in Madagascar

COSENZA – Il Paradiso dei Poveri organizza un kit per la scuola, da consegnare ai bambini di un villaggio ad Amboimanzaka, in provincia di Ambositra (Madagascar). “Siamo più di 14000 membri…una penna o un quaderno ciascuno corrispondono a 14000 articoli. Farebbero la differenza per questi bambini. Noi toglieremmo 1€ il prezzo di un caffè, ma a loro faremmo un enorme dono. La raccolta termina la prima settimana di marzo per poi preparare il tutto da portare a questi bimbi in Africa. Aiutaci ad aiutare.”