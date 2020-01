Cosenza: tirocinanti della Giustizia davanti al Tribunale, chiedono il rinnovo del contratto

Manifestazione di protesta questa mattina dei tirocinanti della giustizia davanti al tribunale di Cosenza. Analoga manifestazione è prevista a Catanzaro

COSENZA – La protesta era stata annunciata e stamattina una delegazione dei circa mille tirocinanti che sono stati impiegati nei tribunali della Calabria sta manifestando davanti al Palazzo di Giustizia di Cosenza. Il sit in è stato indetto per chiedere il rinnovo dei contratti in scadenza il prossimo 31 gennaio per i quali, almeno fino ad ora, non è stato previsto il rinnovo. Una manifestazione che arriva a seguito di numerose assemblee che si sono svolte in tutta la regione. L’obiettivo è di sensibilizzare le istituzioni preposte e l’opinione pubblica in merito ad un problema di interesse sociale che interessa decine di persone che hanno svolto un percorso formativo e un’attività a servizio della macchina amministrativa della Giustizia.