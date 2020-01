Cosenza, furto con ‘spaccata’ alla rivendita di tabacchi in Via Vittorio Veneto

L’attività commerciale è stata presa di mira intorno alle 5 di questa mattina. Il modus operandi è quello di un’auto lanciata a forte velocità contro la saracinesca

COSENZA – Furto con “ariete” alle prime ore di oggi ai danni della rivendita di tabacchi situata in via Vittorio Veneto a Cosenza, di fronte le Poste centrali. Secondo le prime ricostruzioni, un’auto sarebbe stata lanciata a tutta velocità contro la saracinesca dell’attività e dopo averla sfondata, i malviventi sono entrati all’interno ed hanno portato via il bottino, denaro, sigarette e Gratta&Vinci, che al momento non è stato quantificato. Sul furto indaga la Polizia.

Nei mesi scorsi altre attività commerciali erano state prese di mira sempre con le stesse modalità: un bar a Rende, un bar in via Popilia ed un’agenzia di scommesse a Cosenza.

Foto: Francesco Greco