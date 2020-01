Santelli: “prima di accettare la candidatura ho chiesto l’ok dell’oncologo”

Jole Santelli in un’intervista parla del cancro e di come la malattia l’abbia cambiata. ‘Il coraggio è ormai amico fraterno’. Intanto, ieri la candidata ha delineato come sarà la futura giunta che guiderà la Calabria, se dovesse vincere le elezioni

COSENZA – “Non ho mai nascosto la mia malattia, qui tutti sanno, non voglio neanche però che essa mi perseguiti. Io sono in cura presso il reparto di oncologia di Paola. Sorpreso, vero? Da noi ci sono medici eccellenti. Le eccellenze in un mare di incompetenza, clientelismo, ignavia annegano come sassolini nello stagno. Lo so, tante cose non vanno. E io proverò a cambiare”. Parla della sua malattia Jole Santelli, candidata alla Presidenza della Regione Calabria, in un’intervista al ‘Fatto Quotidiano’. “Quando una persona subisce un attacco così violento alla propria vita – prosegue Santelli – quando il dolore fisico si fa radicale e incomprimibile, allora quella persona ha due strade: deprimersi e farsi portare via dalla corrente, scegliere che il destino scelga per lei. Oppure attivarsi, concentrarsi e soprattutto ribellarsi. Quando Silvio Berlusconi mi offre la candidatura ringrazio felice, ma chiedo due minuti prima di accettare. Chiudo la telefonata e formo il numero del mio oncologo: posso candidarmi? Posso onorare il mandato quinquennale? Il medico risponde: non solo puoi candidarti ma mi auguro che io possa essere il tuo consulente negli anni della presidenza”. “La malattia – aggiunge ancora Santelli – ti dà tanti dolori ma ti fa un grande regalo: ti fa conoscere la libertà, ti aiuta a non avere paura di niente, a non rispettare più le convenienze. La malattia, oltre alla disgrazia, mi ha dato la fortuna di non avere paura della libertà, di essere libera e di sentirmi tale. E non ho paura del coraggio che serve perché quello l’ho dovuto conoscere così bene che è diventato un mio amico fraterno”.

Intanto, ieri la candidata alla presidenza della Regione Jole Santelli, ha delineato come sarà la futura giunta che guiderà la Calabria, se dovesse vincere le elezioni. “La mia Giunta sarà probabilmente tecnico-politico, sicuramente per la maggior parte politica perchè credo nella politica e penso che i politici bravi siano quelli che si circondano di tecnici bravi”. Rispondendo ai giornalisti che le hanno chiesto un commento su una recente dichiarazione del segretario Pd, Zingaretti, sull’ipotesi di assessori non calabresi sulla falsariga di quanto avvenuto in Umbria per le richieste della Lega, Santelli ha osservato: “In Calabria abbiamo tante belle teste, validissime, capaci di mettersi al lavoro per questa regione, con volontà di farlo. Alla Lega in questo caso – ha aggiunto la candidata presidente della Regione per il centrodestra – risponderemo ‘prima i calabresi’”. La Santelli si è anche soffermata sul riavvicinamento con i fratelli Mario e Roberto Occhiuto, avvenuto in queste ultime ore: “Ci sono anni vissuti in comune, c’è politica. Poi, c’è un dato necessario per chi fa politica: l’io è un conto, poi prevale il noi, prevale – ha concluso la candidata del centrodestra – l’interesse di tutti”.