Cosenza, arrestato un rapinatore seriale. Diversi i furti computi nei negozi della città

Arrestato questa mattina durante un controllo R.G.P. 26enne rumeno, pluripregiudicato e ricercato per rapina ed una serie di furti in danno di diversi esercizi commerciali di Cosenza

COSENZA – Durante una serie di controlli e posti di blocchi effettuati in alcune zone della città e predisposti dal questore di Cosenza, il personale dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura, unitamente ad equipaggi del reparto prevenzione crimine calabria settentrionale hanno tratto in arresto R.G.P., cittadino rumeno di 26 anni, pluripregiudicato e ricercato per rapina ed una serie di furti compiuti ai danni di diversi esercizi commerciali di Cosenza. Sul 26enne pendeva un’ordinanza di arresto in carcere emessa dal G.I.P. presso il tribunale di Cosenza. Misura mai eseguita, perchè il rapinatore si era da sempre sottratto all’arresti fuggendo all’estero e rendendosi irreperibile. Rientrato in Italia e nella città di Cosenza è stato però identificato e fermato durante un posto di blocco ed un successivo controllo. Alla vista dei poliziotti il giovane ha cercato di allontanarsi per eludere l’identificazione ma è stato subito riconosciuto e catturato dai poliziotti che lo hanno tradotto presso la casa circondariale di Cosenza.