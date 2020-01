A Cosenza i big di Forza Italia, Patriciello: “primo obiettivo la competitività della Calabria”

Stamattina al cinema Modernissimo di Cosenza, manifestazione a sostegno della candidata Jole Santelli con l’europarlamentare Aldo Patriciello, Maurizio Gasparri e Antonio Tajani

COSENZA – “Uno dei primi obiettivi che avrà la Santelli è quello di fare acquistare alla Calabria competitività sullo scenario europeo“. Così l’eurodeputato di Forza Italia Aldo Patriciello, oggi a Cosenza a margine dell’incontro elettorale a sostegno della candidata del centrodestra Jole Santelli. “Oggi le regioni se non sono efficienti, non solo perdono le risorse, ma vengono assegnate ad altri Paesi virtuosi, questo è una danno e uno spreco di possibilità. La priorità post elezioni – ha sottolineato Patriciello – è quella di mettere da parte la conflittualità e pensare ai programmi e ai calabresi”.

Secondo Patriciello “Gioia Tauro è la vera chiave di svolta per lo sviluppo di questa regione“. “Il porto di Gioia Tauro – ha aggiunto – era stato identificato come una priorità sullo sviluppo della “Via della Seta” uno dei più grandi progetti europei dei prossimi anni, poi è scomparso e l’obiettivo principale è ridare un ruolo a questo porto”.

A definire quella di Jole Santelli “la scelta giusta” è stato il senatore forzista Maurizio Gasparri: “anche dopo la vittoria avrà tutto il nostro sostegno, perché questa regione non esce bene dalla precedente consiliatura. Soprattutto, mia auguro che Jole riesca, so che sembra paradossale ciò che sto per dire, ad essere eletta nel 2025, perché la Calabria da quando c’è l’elezione diretta del presidente della Regione ha conosciuto questo pendolo e alternanza continua degli schieramenti. Mi auguro che sia un’azione di governo valida che troverà conferma. Questa sarà la vera vittoria di Jole”.

Gasparri non ha risparmiato parole dure nei confronti dei grillini intervenendo anche sulla vicenda legata al candidato Aiello: “Ho letto le parole di Morra sul candidato grillino in Calabria – ha aggiunto Gasparri – e certificano che sono nefasti e inadeguati. La gente che li ha votati in massa è come se avessero avuto la scarlattina, era una malattia quella dei grillini che l’Italia doveva avere, ora la stanno smaltendo e loro stessi certificano la loro negatività. Quindi, le riforme vanno fatte ma bene e seriamente, rivedere i numeri ma anche le competenze”.

Santelli: “lavoreremo per evitare che i problemi diventino emergenze”

“Forza Italia oggi si fa una e trina – ha dichiarato la candidata Jole Santelli – con la lista ufficiale di Forza Italia ma ci sono tre liste che di fatto, fanno il riferimento del partito: è un motivo d’orgoglio. Le priorità di questa terra le conosciamo tutti, ma dobbiamo evitare che i problemi diventino emergenze. Dobbiamo trovare fondi, tempo e soprattutto fantasia e creatività per costruire un futuro”.

Sulla notizia circolata in merito alla Lega che avrebbe già indicato il prossimo assessore all’agricoltura, la Santelli risponde: “Non c’è alcun accordo, la Lega è una forza importante, c’è molto entusiasmo anche intorno a loro ma poi vedremo, io faccio politica, sono abituata anche a vedere l’esito dei voti”.