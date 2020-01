Aggredisce un superiore, ai domiciliari il comandante della stazione carabinieri di Carolei

E’ stato arrestato il comandante della stazione carabinieri di Carolei, Ivan Pucci. Avrebbe aggredito il capitano Merola, suo superiore, comandante della Compagnia di Cosenza, provocandogli lesioni giudicate guaribili in 30 giorni

CAROLEI (CS) – Ivan Pucci, comandante della stazione dei carabinieri di Carolei, piccolo centro alle porte di Cosenza è stato arrestato e posto ai domiciliari dopo aver aggredito e picchiato il comandante della Compagnia di Cosenza, capitano Giuseppe Merola. Secondo i primi riscontri al maresciallo Pucci, era stato comunicato ieri il trasferimento a Corigliano, deciso pare, per problematiche interne all’Arma che non sono state rese note.

Secondo quanto emerso, il maresciallo Pucci sarebbe prima tornato a casa, e poi si sarebbe recato in serata dal comandante Merola. Entrato nel suo ufficio, avrebbe chiuso a chiave la porta gettando addirittura le chiavi dalla finestra, per poi aggredirlo a calci e pugni, provocandogli ferite giudicate guaribili in 30 giorni. Per questo motivo l’accusa nei suoi confronti sarebbe di lesioni e sequestro di persona. Il comandante Merola avrebbe chiesto aiuto e i militari in sede sono stati costretti a sfondare la porta per soccorrerlo. Sulla vicenda comunque vige il massimo riserbo.