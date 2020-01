Cosenza, correva nudo per strada. In stato confusionale è stato portato in ospedale

Il video ha fatto il giro della rete e ritraeva un uomo che, completamente nudo, ieri sera, correva per strada nel centro città, da viale Alimena verso corso Mazzini

COSENZA – E’ accaduto a Cosenza ieri e l’uomo è stato anche filmato mentre correva, completamente nudo, da viale degli Alimena e verso corso Mazzini. Il ‘percorso’ dell’uomo sarebbe iniziato nel pomeriggio: in preda ad una crisi confusionale, forse dovuta ad una lite con la compagna, era stato prelevato da un’ambulanza e portato in ospedale per le cure del caso. Ed è proprio dall’ospedale che è scappato ed è riapparso per strada completamente nudo nella serata sotto gli occhi di curiosi e passanti. La polizia ha nuovamente chiamato il 118 e i sanitari lo hanno riportato in ospedale. Nel trambusto, un infermiere è anche rimasto ferito al volto.