Rissa tra connazionali in piazza dei Bruzi, una donna viene colpita in testa

COSENZA – Una furiosa lite si è scatenata, ieri, fra alcune persone in piazza dei Bruzi a Cosenza. Tra gli individui coinvolti, tutti di nazionalità straniera, c’è anche una donna. Secondo la ricostruzione che la ragazza ha fornito ai carabinieri, la lite sarebbe iniziata da una discussione, che poi è degenerata fino ad arrivare ad una rissa vera e propria. Ad avere la peggio nella colluttazione è stata proprio la donna che ha ricevuto un colpo in testa. Una volta ripresasi dallo shock la malcapitata si è recata presso la caserma dei carabinieri a sporgere denuncia. Gli uomini dell’arma, dopo aver chiamato i sanitari del 118 per accertarsi delle condizioni di salute della vittima, hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.