Cosenza, 69enne muore stroncato da un malore

COSENZA – Non è servito l’intervento dei sanitari del 118 intervenuti questa mattina nei pressi di via Panebianco, in una traversa, per tentare di rianimare un uomo di 69 anni. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe avvertito un malore e sarebbe deceduto per un arresto cardiocircolatorio. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia di Stato e un’ambulanza del 118 ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.