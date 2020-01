Gli stati generali di Forza Italia arrivano a Cosenza

A sostegno della candidata Jole Santelli arrivano l’europarlamentare Aldo Patriciello, il sen. Maurizio Gasparri e l’on. Antonio Tajani

COSENZA – Arrivano i big di Forza Italia a Cosenza a sostegno della candidata Jole Santelli. L’incontro è previsto per domani, sabato 11 gennaio alle ore 11,30 presso il Cinema Modernissimo a corso Mazzini. A sostegno della candidata l’europarlamentare Aldo Patriciello, che già nei giorni scorsi aveva dichiarato: «Jole Santelli darà quella spinta in più per affermare un progetto e un programma concreto, un’idea nuova di politica per il territorio. Credo sia prioritario rimettere la Calabria sul binario giusto in tempi rapidi, favorendo l’occupazione e un nuovo dinamismo in tutta la regione. Nessuno meglio di Jole Santelli ha la preparazione, le capacità e la voglia per farlo al meglio».

Accanto a Patriciello ci saranno anche il sen. Maurizio Gasparri e l’on. Antonio Tajani a rafforzare la presenza del partito in Calabria, in attesa, probabilmente la prossima settimana, del leader dei forzisti, il cav. Silvio Berlusconi.