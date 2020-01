FOTO – Il Parco Fluviale di Cosenza tra immondizia e siringhe

Decine le segnalazioni dei cittadini che documentano la discarica a cielo aperto all’interno del Parco Fluviale utilizzato da molti per fare sport, passeggiate in bici e fitness all’aria aperta. E in alcune zone sono state rinvenute anche diverse siringhe

.

COSENZA – Ai disagi legati alla mancata raccolta dei rifiuti, che da quasi due mesi ha creato a Cosenza e nell’hinterland non pochi disagi, si aggiunge la mano dagli incivili che determina ulteriori problemi alla già difficile situazione. Ne approfittano infatti, per abbandonare di tutto e di più, ovunque capita, in spregio alle più elementari norme di civiltà. È il caso del Parco Fluviale, diventato nelle ultime settimane non solo residenza dei famosi Bocs Art, ma di una vera e propria discarica a cielo aperto.

Il parco che costeggia il fiume Crati, utilizzato da tantissime persone per fare running, passeggiate in bici e fitness all’aperto, come mostrano le foto è letteralmente invaso da rifiuti di tutti i tipi sia lungo la pista ciclabile e pedonale ma anche nel verde che sta pian piano scomparendo sommerso dai rifiuti, sopratutto nella parte finale. Come se non bastasse negli ultimi giorni sono state segnalate anche numerose siringhe abbandonate proprio lungo la pista e a dir poco pericolose. È triste constatare come recentemente proprio la pista pedonale e ciclabile sia stata rimessa a nuovo ma ad oggi, è impossibile per molti anche fare una passeggiata e trascorrere qualche ora all’aria aperta.