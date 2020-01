Paola Galeone in Tribunale a Cosenza per l’interrogatorio di garanzia

Aveva chiesto lei di essere al più presto interrogata ed è arrivata questa mattina accompagnata dai suoi legali in Tribunale.

COSENZA – E’ in corso l’interrogatorio di garanzia dell’ex Prefetto di Cosenza, Paola Galeone che è arrivata questa mattina intorno alle 11 in Tribunale a Cosenza, accompagnata dai suoi legali, per essere sentita dal Gip Letizia Benigno. La Galeone, arrestata e posta ai domiciliari a Taranto, con l’accusa di induzione indebita a dare o promettere utilità, aveva espressamente chiesto di essere sentita dal magistrato, per spiegare le sue ragioni rispetto alla vicenda legata all’imprenditrice Cinzia Falcone, referente di un centro di accoglienza per migranti e presidente dell’associazione Animed, che l’ha denunciata dopo la richiesta dell’ex prefetto, ad emettere una fattura falsa da 1.220 euro per sfruttare le somme residue del fondo di rappresentanza della Prefettura che altrimenti sarebbe stata restituita al ministero dell’Interno.

