Il lupo ferito sta guarendo e ora ha un nome: Arvo

COSENZA – Lo scorso 2 gennaio è stato ritrovato un lupo a bordo strada nei pressi del bivio per San Pietro in Guarano. Subito il povero animale è stato soccorso e messo in sicurezza. Trasportato a Cosenza è stato ricoverato nella clinica veterinaria Vetlife. In molti si sono interessati alla vicenda e hanno chiesto informazioni sullo stato di salute attuale del lupo.

“Cari Amici di Vetlife, – si legge in un post su Facebook – in molti avete seguito la vicenda del lupo che è nostro ospite da alcuni giorni. Il Dr. Antonino Marcianò vi informa che tutto sta procedendo per il meglio. Il nostro Arvo (così lo abbiamo battezzato in accordo con il presidente del parco nazionale della Sila) è attualmente stabile e tutto sta andando nel migliore dei modi.

Oltre a prestare le cure mediche necessarie, abbiamo anche effettuato dei campionamenti biologici che verranno spediti all’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) per analizzare il suo DNA e confermarne la purezza. Vi mostriamo lo splendido Arvo in una foto scattata ieri sera. Il Dr. Antonino Marcianò continuerà a tenerci informati sulle condizioni del lupo.”